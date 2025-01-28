新就業群體黨建服務工作穩步推進

中評社北京1月28日電／據新華社報導， “您的外賣到了，請開門。”“快遞給您放家門口了，別忘了拿。”“請系好安全帶，我們出發了。”



快遞員、網約配送員、網約車司機……這些我們生活中經常接觸的一群人，有一個共同的名字：新就業群體。



新就業群體是社會主義勞動者的重要組成部分，是經濟社會發展不可或缺的重要力量。面對8400萬這樣一個龐大的數字，近年來，中央社會工作部指導各地各部門開拓創新，探索推動黨的組織體系有效延伸到新業態，不斷增強新就業群體的獲得感、歸屬感、榮譽感。



新就業群體走到哪裡，黨組織就覆蓋到哪裡



42歲的李師傅是位有著近20年黨齡的老黨員。2023年，他從老家河南來到浙江杭州，兼職網約代駕司機，“每天在路上跑，對哪兒都很熟悉，但怎麼找到黨組織讓我犯了難。”



新就業群體流動性強，其中有不少流動黨員、隱形黨員，如何把他們組織起來是個難題。



李師傅所在的杭州西湖區建立了279個“暖蜂驛站”，在每個驛站內放置了流動黨員報到碼，一鍵掃碼找到組織，織密新就業群體黨群服務陣地網絡。



四川對230戶重點網約出行、網約配送平台合作企業和880戶快遞加盟企業建賬督導，“一企一策”推動符合條件的企業及時建立黨組織；河北推動省市兩級全部成立快遞、外賣配送、交通運輸3個行業黨委。



近年來，中央組織部、中央社會工作部著力推動新業態、新就業群體“兩個覆蓋”，對快遞、物流、直播等行業黨員全面排查，採取單獨組建、區域聯建、行業共建、派駐幫建等方式方法，建立起條塊結合、鏈條完整、靈活高效的“組織網”，推動實現黨的基層組織應建盡建。