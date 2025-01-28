司局長落區送暖　共享節日歡樂

中評社北京1月28日電／據大公報報導，特區政府主要官員一連幾日分別到訪香港不同地區，探訪不同家庭，關心他們的居住和生活狀況，送上賀年福袋，共享節日歡樂。



政務司司長陳國基昨日到西貢區寶林邨探訪獨居長者和雙老家庭。72歲的陳婆婆是長者中心的常客，也是關愛隊的義工。她曾因冷氣機滴水問題得到關愛隊的及時幫助，大贊“好幫到手”。陳國基表示，長者住戶需要外界的關心和支援，政府推出“愛心食肆、賞你惠食”計劃，“老友記”可以經長者中心索取一套五張優惠券，以優惠價25元享用五間飲食集團提供的指定招牌菜式，計劃旨在吸引更多長者走出家門，與社區互動。



“天氣雖冷 社區暖意處處”



律政司司長林定國前往堅尼地城探訪雙老家庭及獨居長者。78歲的鄭生鄭太面對健康問題仍保持積極樂觀態度。他們曾因廚房漏水得到關愛隊及時維修。林定國還探訪了96歲的洪婆婆，她的廁所故障也在關愛隊的幫助下迅速解決。“天氣雖然寒冷，但社區暖意處處。”林定國提醒長者們出門時注意保暖，避免跌倒。



民政及青年事務局局長麥美娟則在離島區探訪早前東湧和西九龍車禍死傷者的家屬莎莎，並為其申請特別援助基金，解決生活上的燃眉之急。麥美娟表示，政府成立關愛隊的其中一個目的就是協助處理突發和緊急事故，少數族裔關愛隊會與各區民政事務處和地區服務及關愛隊伍通力合作，跟進遇到困難的少數族裔人士個案。



財政司副司長黃偉綸、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、運輸及物流局局長陳美寶和副局長廖振新、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、署理勞工及福利局局長何啟明分別在香港不同地區為基層、雙老、獨居長者、少數族裔家庭等送上祝福，共享節日歡樂。