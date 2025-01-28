﻿鐘劍華涉勾外力危害國安案

圖：鐘庭耀昨日助查後離開灣仔警署。大公文匯全媒體記者鄧偉明攝（圖片來源：大公網） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，警方國安處繼續打擊和追查以任何形式協助、資助國安逃犯的個人和機構，其中針對被通緝的香港民意研究所前副行政總裁、理工大學前助理教授鐘劍華的行動，持續進行。香港民意研究所主席及行政總裁鐘庭耀於昨日清晨被警方國安處人員帶走，協助調查涉及被通緝人士鐘劍華的案件。至下午約2時15分，鐘庭耀離開灣仔警署，登上一輛私家車離去。



“民研”兩職員半月前曾助查



今次是相隔兩周，鐘庭耀第二次被警方國安處人員帶走調查。本月13日早上，警方國安處人員到鐘庭耀位於薄扶林區的住所搜查，之後將他帶走，帶到位於黃竹坑的民意研究所辦公室搜證。至當日傍晚，鐘庭耀及兩名相關民研職員被帶返警署。據瞭解，行動旨在追查鐘庭耀與鐘劍華的聯繫，並釐清鐘庭耀及民研有否向逃犯鐘劍華提供資金，以及查找勾結外國勢力證據。



另在本月14日，國安處人員亦曾將鐘劍華的妻子伍麗萍及三子鐘子希分別帶到天水圍警署和旺角警署協助調查；本月22日又帶走鐘劍華的二弟鐘劍輝、三妹鐘咏琴、三妹夫林冠文及四弟鐘劍鋒，分別帶到荃灣、中環及屯門警署接受調查；至本月23日，“民研”兩名男職員朱祖良及阮浠舜，亦被國安人員分別帶到青山警署及沙田警署調查，以追查與鐘劍華之間是否存在聯繫及資金鏈。



現年65歲的鐘劍華多年來一直借各類別民調報告向市民滲透反政府思想，又利用其所謂學者身份發表抹黑政府及危害國家安全的言論。2022年3月，鐘聲稱被警方約談及其過往的言行可能已觸犯香港國安法後，同年4月離港竄逃英國。



鐘劍華竄英成立平台抹黑特區



鐘劍華其後在英國成立“COOTL時代公民教育平台”，利用其作為批評特區政府及散播仇恨的平台，繼續以“軟對抗”手段宣揚反華思想。此外，鐘亦是反華媒體《追新聞》、《大紀元時報》及《看中國》的專欄作家，又在“自由亞洲電台”擔任節目主持人，於節目中不時詆毀香港。鐘更多次聯繫另一名國安逃犯劉祖廸，以及海外反華者共同舉辦所謂研討會，以及發表煽動言論。



去年12月24日，警方國安處公布新一批通緝人士名單，涉及六名海外港人，包括香港民意研究所前副行政總裁鐘劍華，他涉嫌“煽動分裂國家”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”。國安處同時採取一系列打擊措施，包括截斷逃犯的聯繫網及資金鏈。