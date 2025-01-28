滿7歲兒童首季可用e－道出入境

圖：年滿七歲並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證進入e－道。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，入境處昨（27日）回顧2024年工作，指去年總出入境人次約2.98億，按年增加約41%，已回復至2019年3億人次的水平。全年的訪港旅客入境約4450萬人次，按年增約31%。



其中，內地訪客入境人次約3404萬，按年增加約27%，其他訪客的入境人次則約為1046萬，按年增加約44%。全年的訪港旅客入境人次中，機場管制站的訪港旅客約有986萬人次，陸路管制站約為3281萬人次，海路管制站則約為184萬人次。



農曆新年將至，入境處處長郭俊峯預計，由今日年廿九至年初七，一連8日約有867萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。郭又預計初二全日、初三上午及初五下午是出入境高峰，入境處會減少前線人員休假及加開櫃位等應付人潮，呼籲市民及旅客盡早規劃行程。



郭俊峯續說，入境處將於今年第一季調整e－道服務的適用年齡，讓年滿七歲並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證於e－道配以容貌識別技術辦理自助出入境手續，預計措施將惠及約20萬名兒童，實施日期將稍後公布。