中國小公司AI海外“火”，性價比超美

中評社北京1月28日電／據大公報報導，1月20日晚，中國DeepSeek（深度求索）公司發布推理模型DeepSeek－R1正式版，該模型在數學、代碼、自然語言推理等多個領域展現出與OpenAI o1正式版比肩的實力，但訓練成本更低。據介紹，DeepSeek僅用兩個月就完成了訓練，成本為550萬美元，僅為OpenAI等美國公司所花費金額的一小部分。此外，在2024年12月26日晚間，其開源模型DeepSeek－V3上線後更是在國內外AI圈刷了屏。



剛開始歐美還不相信，海外獨立評測網站Artificial Analysis就關鍵指標進行了反覆測試，最終得出的結論是各項指標的分數都為80以上。團隊衹有139名研發人員，是OpenAI的十分之一。



據公開資料瞭解，DeepSeek創始人梁文峰出生於上世紀80年代廣東一個五線城市，本科、碩士就讀於浙江大學，攻讀人工智能專業。2008年，梁文峰開始致力於量化對沖領域的研究，2015年創立了幻方量化，之後規模擴張迅速，隨後2023年7月成立DeepSeek。該公司第一期研發投入就是幻方自主出資的，且旗下擁有“螢火超算”萬卡級別的算力加持。



美科技界高度評價：或改變一切



去年5月，深度求索發布DeepSeek－V2，以其創新的模型架構和史無前例的性價比爆火。模型推理成本被大幅降低，引發字節、阿里、百度等企業的模型降價潮，中國大模型價格戰由此一觸即發。



DeepSeek的崛起，不僅震動了國內科技界，更引起了美國科技界的廣泛關注。知名投資人馬克·安德森對DeepSeek－R1給予了高度評價，稱其為“我見過的最令人驚嘆和印象深刻的突破之一”。而AI科技初創公司Scale AI的創始人亞歷山大·王更是直言，DeepSeek的AI大模型發布可能會“改變一切”，讓美國在人工智能競賽中的領先地位受到挑戰。