網評：美AI遏華戰略破功

中評社北京1月28日電／網評：DeepSeek橫空出世 美AI遏華戰略破功

來源：大公網 作者：黃復觀



踏入2025年，中國人工智能大模型公司“深度求索”（DeepSeek），如同平地一聲雷，震撼世界。其強大的功能、開源免費的設計，不僅高居手機應用市場下載榜冠軍，也贏得專業界的極高評價。其高度人工智能的邏輯推理能力，令美國的ChatGPT黯然失色，有外媒甚至報導，美國科技巨業正在瘋狂分析DeepSeek的機制，懼怕優勢不保。DeepSeek取得的巨大成功，不僅展示了中國在AI技術上的突破，更標誌著中國在打破美國技術封鎖方面的重大進展。



DeepSeek何以能取得如此大的成功？筆者認為有三點：



首先是政策支持與國家戰略。得益於國家對人工智能產業的高度重視和強力支持。自2017年國務院印發《新一代人工智能發展規劃》以來，中國將AI技術提升至國家戰略層面，並在政策、資金、人才等方面給予全方位支持。



其次是龐大的市場需求與數據資源。中國擁有全球最大的互聯網用戶群體和豐富的數據資源，這為AI技術的發展提供了得天獨厚的條件。DeepSeek通過深度挖掘這些數據資源，不斷優化其算法和模型，從而提升了技術的精準度和應用效果。例如，在金融、醫療、教育等領域，DeepSeek的AI技術已經得到了廣泛應用，並取得了顯著的成效。



政策市場人才三大成功要素



第三是技術創新與人才優勢。DeepSeek研發團隊的關鍵成員、被喻為“AI天才少女”的羅福莉的故事也廣為人所知。其所在“幻化魔方”公司，集納了眾多人工智能方面的年輕人才，類似的公司在中國還有很多。



事實上，除了DeepSeek，諸如打造瘋魔世界《黑神話：悟空》遊戲的“游科互動”（Game Science）、領先世界的人形機器人企業“雲深處科技”（Deep Robotics）、占全球70%機器狗市場的“宇樹科技”（Unitree Robotics）、腦機接口獨角獸公司“強腦科技”（BrainCo）、3D設計軟件製造商“群核科技”（Manycore Tech），這六間全球科創界“扛把子”，都出自浙江杭州，有“杭州六小龍”之稱。不僅是杭州，在北京、深圳、上海、武漢等地，中國強大的人才儲備，正是中國科創不斷突破的重要依托。