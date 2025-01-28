中評社北京1月28日電／網評：透過“從容心態”看“活力姿態”

來源：人民日報 作者：李洪興



回家過年，是中國人不變的約定。前些天的微信家庭群里很是熱鬧。原來，在上海工作的表弟，準備回東北老家，只搶到十幾個小時的站票。姐姐覺得不妥，“多遭罪”。父母雖不樂意，但又覺得“能鍛煉年輕人”。親戚說，“工作又不差，該花就花”。在大家建議下，表弟最後買了機票，飛回了東北。



儘管有小糾結，回家路途，喜大於憂。啥票都能在手機上買，年貨早早郵寄到家，“反向過節”趨勢顯著，自駕旅遊瀟灑自如，這些可知可感的變化，折射出生活富足、社會進步，見證一個乘著改革開放的時代大潮闊步前行的“活力中國”。



少了寒風中排隊的冷顫，少了大包小裹的重擔，“人在囧途”的敘事慢慢淡去，告別焦慮、選擇多元，成就很多春運人的“從容心態”。放慢腳步、放鬆心情，利用長假帶父母體檢，為健康消費“添把火”；去心儀的城市打卡，哈爾濱、西安、重慶等旅遊目的地“熱力不減”；逛廟會、看演出、趕大集，尋找小時候的“年味”；進商場、轉商圈，換手機、試駕車，以舊換新為生活提質……春節的“新過法”、春運的“新圖景”，折射出人們“從容心態”與中國“活力姿態”的交相演繹，在歷史與時代的深處寫下有力注腳。



這注腳里，寫著對美好生活的篤定。



回顧以往，人們難以忘懷的是站在擁擠車廂里上演“金雞獨立”，是一趟趟換車的反復折騰，是“哐當”“哐當”的聲響讓人難以入眠。審視當前，人們感受到的是帶上寵物、開著私家車說走就走的暢快便捷，是老中青幼全體出游、聚餐、娛樂的團圓美滿，是吃穿用度更加豐富、綠色低碳更為流行的愜意舒適。眺望未來，路有千萬條，越走越稱心，這是發展積累下的信心，也是人們享受發展成果而收穫的舒心。



這注腳里，寫著科技創新的自強。