中評社北京1月28日電／網評：短視頻創作不可“愚樂”

來源：人民日報海外版 作者：王慧瓊



當下，短視頻成為大眾休閑消遣的熱門選擇。然而，一些匪夷所思的視頻內容也混雜其中，比如“作業丟在了巴黎”“西湖1500元撈手機”“給住院婆婆吃泡面”……這些“熱梗”一度讓人瘋狂討論，事後“反轉”又讓人大跌眼鏡。網友成了被“愚樂”對象，真情實感也在擺拍視頻裡“錯付”。



擺拍視頻為何頻頻獲得大眾關注？稍加分析歸納就會發現，此類視頻背後自有一套引流邏輯。它們常常利用誇張的情節和激烈的矛盾衝突來吸引流量，同時引導用戶將自己的生活經歷與視頻中的角色或事件相聯繫。用戶在觀看過程中，會不自覺地認同視頻中的委屈和偏見，仿佛這些內容就是自己生活的真實反映。“共情”之餘，用戶便點贊、評論、轉發“一鍵三連”。加之推送算法的不斷優化，這些低質量短視頻如同病毒般在用戶之間傳播，不斷強化用戶的情緒反應。



網絡時代，注意力是稀缺資源，短視頻創作者想要吸引關注無可厚非，但娛樂也要有道德和法律的底線。如果一味利用用戶心理，拋開公序良俗追求一夜爆紅和拿捏受眾情緒，其危害便不可小覷。一方面，擺拍視頻往往渲染焦慮，誇大矛盾，在其長期熏陶下，受眾很容易對現實中家庭、工作、人際交往等問題產生負面認知，陷入情緒的漩渦。另一方面，如果任由低質量視頻獲得大流量，短視頻生態將在“劣幣驅逐良幣”效應下遭到破壞，最終波及創作者本身。



健康和諧的網絡環境應該是風清氣正、積極向上的虛擬空間，短視頻創作也不應僅僅停留在追求博用戶一笑的娛樂性上，更應努力成為知識普及、文化交流和真善美傳播的建設性力量。前段時間，李子柒時隔1000多天後回歸，首支視頻上線20分鐘內便登上各大短視頻平台熱榜榜首，網友評價其視頻內容是“慢工出細活”，是“精神栖息地”。可見，對視頻創作者來說，市場對高質量內容的呼喚從未改變。雷人的情節、誇張的表演或許能一時吸引眼球，但絕不會被市場和用戶真正認可，創作者衹有沉下心來產出有內涵的作品，才能在大浪淘沙中脫穎而出。



拒絕低質量擺拍，營造健康的短視頻環境，需要各主體共同努力。近年來，行業相關部門正在加大對網絡短視頻的監管和治理力度，例如中國網絡視聽節目服務協會發布並修訂《網絡短視頻內容審核標準細則》，明確界定自媒體內容的底線和紅線，為治理提供參照。對短視頻平台而言，加強內容審核則是重中之重，不能縱容平台生態“野蠻生長”，該標注“情節虛構請用戶分辨”的要標，該下架的要堅決下架。對普通用戶來說，提高媒介素養也是當務之急，刷到“量身定做”的短視頻時一定多留個心眼，保持警惕，面對違規視頻，可以堅定選擇取關、劃走、舉報“一鍵三連”，如此方能倒逼網絡短視頻的質量升級。