中共中央國務院舉行春節團拜會 習近平講話

1月27日，中共中央、國務院在北京人民大會堂舉行2025年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。（圖片來源：中央廣播電視總台） 中評社北京1月28日電／據新華社報導，中共中央、國務院27日上午在人民大會堂舉行2025年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。



習近平強調，即將過去的甲辰龍年，是我們振奮龍馬精神、歷經風雨彩虹的一年。一年來，面對複雜嚴峻形勢，我們沉著應變、綜合施策，攻堅克難、砥礪奮進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



李強主持團拜會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席。



人民大會堂宴會廳燈光璀璨、暖意融融，各界人士2000多人歡聚一堂、共迎佳節，現場洋溢著歡樂祥和的節日氣氛。



上午10時許，在歡快的樂曲聲中，習近平等黨和國家領導人步入大廳，向大家親切致意，同大家互致問候、祝福新春，全場響起熱烈掌聲。



習近平在講話中指出，過去一年，我們扎實推動高質量發展，有效落實各項存量政策，加力推出一攬子增量政策，促進經濟回暖向好。科技創新和產業創新成果豐碩，新質生產力穩步發展。區域協調發展、城鄉融合發展展現新面貌。放眼全球，我國仍然是世界經濟增長的重要引擎。我們注重各項事業協調並進，社會主義民主法治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設都取得新進步。隆重慶祝新中國成立75周年。召開黨的二十屆三中全會，推動進一步全面深化改革。著力保障和改善民生，就業、物價保持穩定，脫貧攻堅成果進一步鞏固拓展。統籌發展和安全，有序有效化解重點領域風險，社會大局保持穩定。有力應對重大自然災害，高效開展西藏定日高寒缺氧地區抗震救災。繼續做好港澳台工作，隆重慶祝澳門回歸祖國25周年。我國體育健兒在巴黎奧運會上取得境外參賽最好成績，讓海內外中華兒女深感自豪。我們深入推進中國特色大國外交，積極推動全球治理體系變革，深化“全球南方”團結合作，推進高質量共建“一帶一路”走深走實，為維護世界和平穩定、促進人類發展進步注入更多正能量。我們一以貫之推進全面從嚴治黨，扎實開展黨紀學習教育，繼續加大反腐敗力度，黨的領導堅強有力，黨風政風持續好轉，為各項事業發展提供了根本保證。