專家預測2025年黃金走勢強勁

中評社北京1月28日電／據大公文匯全媒體報導，隨著蛇年春節的臨近，黃金市場再度迎來了銷售旺季。然而，近期國際金價的持續走高，不僅讓消費者對黃金價格的變動格外關注，也讓投資者對黃金市場的未來走向充滿了期待。



面對國際金價在2024年的顯著上漲，中國期貨業協會研究發展委員會委員、東亞期貨首席經濟學家景川指出，地緣政治緊張格局、全球央行購金熱潮以及貨幣政策的調整，是推動黃金價格不斷創出新高的主要因素。特別是全球央行購金量的持續增加，不僅彰顯了黃金作為避險資產的地位，也為黃金價格提供了強有力的支撐。



而對於2025年黃金價格的走勢，申萬宏源研究宏觀高級分析師李欣越認為，在全球央行購金活動持續活躍、中國投資需求有望進一步增長的背景下，黃金價格中樞仍有望進一步抬升。同時，他也指出，特朗普重回白宮後，其推崇的“美國優先”政策可能會對黃金與美元的關係產生一定影響，但黃金已逐漸走出獨立行情，其定價機制正逐漸多元化。



關於黃金市場的投資價值和潛力，景川強調，特朗普政府可能提高的財政赤字和推動的通脹預期，將降低購買黃金相對於美元或美債的機會成本，從而吸引更多投資者轉向黃金這樣的安全資產。此外，全球地緣政治的風險依然存在，這也將為黃金作為避險資產提供持續的支撐。