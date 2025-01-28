布魯克林檢察官辦公室慶春節　華人莫虎獲獎

中評社北京1月28日電／據中國僑網報導，紐約布魯克林地區檢察官蔣沙樂（Eric Gonzalez）辦公室近日舉辦首屆新春慶祝活動，並表彰4個為社區作出傑出貢獻的人士和機構，曾任紐約警察總局副局長兼審判廳廳長的華人莫虎獲頒終身成就獎。



活動現場充滿熱烈的新春氣息，有舞獅表演和切金豬儀式，還有精彩的文藝表演，書法藝術家還在現場揮春送福字和春聯。



蔣沙樂說，今年是他任紐約布魯克林地區檢察官的第8年，感謝辦公室所有工作人員為布魯克林地區的安全所做的貢獻，在大家的努力下，布魯克林的槍擊案等極端暴力案件數量達到歷史上最低。他也承諾會做更多努力，讓布魯克林更安全。



活動現場還表彰了4個對社區作出傑出貢獻的人士和機構，包括曾任紐約警察總局副局長兼審判廳廳長的華人莫虎、紐約布魯克林刑事法院法官廖贊浩、市警62分局局長劉志強以及華人策劃協會，其中莫虎被授予終身成就獎。



蔣沙樂在談及莫虎時表示，莫虎是華社正義的開拓者，是他的導師之一，他向莫虎學到了很多東西。



莫虎回顧了自己的成長歷程，並向蔣沙樂辦公室的工作人員致敬，感謝他們為地區安全做出的貢獻。



莫虎畢業於紐約大學，學習政治和歷史學專業。後來他進入波士頓大學法學院學習，獲得法學博士學位。1975年10月，莫虎被任命為紐約曼哈頓檢察署副檢察官和紐約市緝毒特別檢察官，任職期間參與調查和偵破了眾多大案要案。此後莫虎被任命為紐約警察總局副局長兼審判廳廳長，4年間共處理涉警案300餘起。