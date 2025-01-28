中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，27日，國家統計局發布工業企業利潤數據。數據顯示：2024年，規上工業企業營業收入較上年增長2.1%，實現利潤總額74310.5億元，較上年下降3.3%，以高技術製造業為代表的工業新動能利潤較快增長。尤其是一攬子增量政策及時出台後，工業經濟呈現生產持續回升、效益不斷恢復態勢。



工業企業當月利潤由降轉增，四季度降幅明顯收窄。2024年12月份，全國規模以上工業企業利潤由11月份同比下降7.3%轉為增長11.0%；營業收入同比增長4.2%，較11月份加快3.7個百分點。在一攬子增量政策及時出台後，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄12.7個百分點。



高技術製造業凸顯發展動力。2024年，工業新動能加快發展，帶動高技術製造業利潤較上年增長4.5%，高於規上工業平均水平7.8個百分點，拉動規上工業利潤增長0.8個百分點。高端裝備製造行業中，光電子器件製造、航天器及運載火箭製造等行業利潤較上年分別增長66.9%、13.4%；智能化領域中，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長164.7%、112.8%、37.7%；綠色製造方面，鋰離子電池製造行業增長48.5%。其他高技術行業中，電子電路製造、導航測繪氣象及海洋專用儀器製造、光學儀器製造等行業分別增長30.3%、26.3%、13.2%，均保持較快增長態勢。



裝備製造業“壓艙石”作用明顯。2024年，裝備製造業的8個行業中有5個行業利潤實現增長，有6個行業利潤較2024年1—11月份改善，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀表、電子等行業利潤較上年分別增長21.5%、3.5%、3.4%；金屬製品、電氣機械行業利潤降幅較1—11月份分別收窄1.4個和1.1個百分點。



“兩新”政策帶動效果持續顯現。在一攬子增量政策及時出台後，相關行業利潤改善明顯。在大規模設備更新相關政策帶動下，2024年四季度，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長18.4%、1.8%，三季度為下降8.1%、5.6%。家電、家裝、廚衛等消費品以舊換新政策持續顯效，2024年四季度，電氣機械行業利潤同比增長11.3%，三季度為下降5.7%。



消費品製造業利潤穩定增長。2024年，隨著一系列擴內需促消費政策發力顯效，以及工業品出口持續增加帶動，消費品製造業利潤較上年增長3.4%。其中，化纖、酒飲料茶、食品製造、文教工美等行業利潤均保持較快增長，全年分別增長33.6%、7.1%、6.3%、4.8%。