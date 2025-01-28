高峰赴黑龍江、雲南走訪慰問僑界群眾

中評社北京1月28日電／據中國僑聯報導，1月20日至1月26日，中國僑聯副主席高峰率隊先後到黑龍江、雲南慰問僑界群眾。



21日上午，高峰來到哈爾濱市困難歸僑僑眷劉鳳珍、尹元民家中，關切詢問他們的身體情況及生活狀況，代表中國僑聯向他們致以誠摯問候和新春祝福。高峰表示，要切實把僑界群眾的安危冷暖時刻放在心上，加強對困難僑界群眾的幫扶，增強他們的獲得感、幸福感。



在與方正縣委、縣政府及縣屬僑企代表交流座談期間，高峰聽取縣委書記鄭偉所作方正縣僑務工作情況匯報和僑商代表工作發言後，充分肯定了方正縣在僑務工作方面取得的成效，他表示，方正縣要加強與全國知名僑鄉、華僑歷史博物館等聯合，充分挖掘僑務資源，積極打好“僑”牌，打造宣傳“方正僑鄉”名片，共同講好方正“僑”故事。下午，高峰一行深入方正縣“僑胞之家”及縣屬僑企走訪調研。



26日下午，高峰一行來到隴川縣隴把鎮，親切慰問困難歸僑僑眷。高峰與僑界群眾親切交談，詳細詢問他們的日常生產生活情況，耐心傾聽他們的實際困難和所急所需所盼，還調研瞭解當地產業發展等情況。高峰說，黨和政府始終關心、牽掛著大家，僑聯組織是連僑心、知僑心、暖僑心的“大家庭”，也是傳遞黨的溫暖的橋梁紐帶，要讓大家實實在在感受到黨和國家的關懷。歸僑僑眷們紛紛表示，感謝黨和國家的好政策，將把組織的關心傳遞給海外親人，講好中國故事，積極為家鄉和祖國的發展牽線搭橋作貢獻。



在德宏期間，高峰一行參觀調研了瑞麗市紅色山水間（“南僑機工英雄園”規劃展板），考察了盈江僑鄉歷史文化館建設情況。



慰問調研期間，高峰還會見了德宏州州委書記姜山，德宏州州委常委、統戰部部長尚臘邊，哈爾濱市市委統戰部副部長胡鬆濤。



中國僑聯兼職副主席、黑龍江省僑聯顧問郭占力，中國華僑歷史博物館副館長寧一（主持工作），黑龍江省僑聯副主席、黨組成員孫亮璞，雲南省僑聯副主席萬妍娟，哈爾濱市僑聯黨組書記楊為濤等分別陪同參加有關活動。