丹麥宣布將加強在北極及北大西洋軍事存在

中評社北京1月28日電／據新華社報導，針對美國威脅奪取格陵蘭島控制權，丹麥政府27日宣布，將加強在北極及北大西洋地區的軍事存在。



丹麥國防大臣特勒爾斯·倫·波爾森當天在哥本哈根舉行新聞發布會說，丹麥將投入146億丹麥克朗（約合20億美元），用於包含格陵蘭島在內的北極、北大西洋地區的最新軍事防禦計劃。具體計劃包括，將採購3艘新型北極海軍艦艇，新增2架遠程無人機並升級衛星監測系統，以加強對格陵蘭島及周邊地區的情報監控，同時還將增加格陵蘭島基礎軍事訓練人數等。



波爾森表示，“我們必須面對北極和北大西洋在安全和防務領域面臨嚴峻挑戰的事實”。他說，丹麥各政黨已就該計劃達成一致。目前的計劃只是開始，各政黨將在今年上半年就繼續加強在上述地區威懾和防禦能力的行動達成一致。



歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯27日對媒體表示，歐盟支持丹麥及其自治領地格陵蘭島，歐盟目前並未就格陵蘭島問題進行談判。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土等資源豐富。2024年11月美國總統選舉以來，勝選的特朗普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。