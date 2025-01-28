保安局全力跟進　被禁錮港男自泰國返港

圖：去年10月被誘騙到緬甸禁錮、早前獲救的29歲男子，昨日由保安局專責小組成員陪同從泰國返港。＼視頻截圖（圖片來源：大公網） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，去年10月被誘騙到緬甸禁錮、早前獲救的29歲男子於昨日（27日），由保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁柏基及保安局專責小組成員陪同下由泰國返港。返港後，袁柏基及入境處入境事務主任羅浩然在機場警署會見傳媒，總結赴泰國跟進個案的情況。袁柏基表示，對可以帶該名港人回港，感到非常感動，而該名港人十分感謝專責小組。他透露，該名港人見到專責小組時即說“好耐無講過廣東話”，又表示計劃返港後慶祝。



袁柏基表示，保安局一直非常重視港人在東南亞被禁錮從事非法工作個案，1月21日確認一名港人獲釋後抵泰國，專責小組馬上聯絡泰方。經保安局交涉，幾天內促成該港人新年前回港。該名港人對新年前能回家與家人團聚，感到興奮。袁柏基表示，行動細節不便透露，因與泰方不同部門聯繫時，有些過早披露或不實資訊，會影響雙方溝通，增加了被禁錮港人的風險。



袁柏基表示，事主在園區內發生什麼事，局方仍在瞭解中，警方會與他面見，從而獲更多資訊，有助警方日後工作。



據消息人士透露，今次獲救的港人當時在緬甸是由軍方核對名單後辨認出來，然後將他交給泰國軍方，此舉是因應特區政府高度重視案件。保安局局長早前就與泰國駐港總領事、緬甸駐港總領事和柬埔寨駐港總領事見面，交換意見及分享資料。另外，又派出保安局副局長率領的專責小組到泰國跟進案件。因此，泰方積極回應，加大力度協助營救受害港人。



經香港保安局協調，泰國特事特辦，將本來需時幾星期的程序壓縮至幾日完成，令該港人得以於農曆新年前回港與家人團聚。原本該名港人在泰國牽涉一些出入境問題，一般情況下，泰國當局需時數星期處理。經專責小組向泰方解釋該港人的實際情況，並努力協調，泰方靈活處理，最終令該港人得以在短時間內回港。