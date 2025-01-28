㓥房裝置展覽　踢走負面標簽

中評社北京1月28日電／據大公報報導，政府提出推行面積不少於八平方米（約86平方呎）的“簡朴房”取締劣質㓥房，有關咨詢期下月結束。為減少大眾對㓥房戶的負面標簽和刻板印象，嶺南大學（嶺大）社會學及社會政策系助理教授黎苑姗教授與兩位香港藝術工作者羅妙妍女士及岑宗達先生，展開跨界別合作，聯合策劃“所有：聽見118.4呎的聲音故事”展覽，於2月1日起免費向公眾展出。



聲音藝術介紹基層生活



根據2021年政府統計處的人口普查數據顯示，香港㓥房的樓面面積中位數為11.0平方米，相等於118.4平方呎。一直研究㓥房家庭生活的黎苑姗教授，自2021年起走訪新界和九龍區合共50多個㓥房家庭，以深入訪談及與研究對象相處等質性研究方法，瞭解㓥房住戶的生活經歷，並記錄個人如何在不適切居所中，憑借所有之物和無償勞動構建家園。



黎苑姗教授表示，是次跨界別合作以學術研究為基礎，通過裝置展覽，並以聲音藝術作為媒介，向大眾展示基層街坊的生活點滴，從而消除對㓥房戶的標簽和刻板印象。她表示：“家的建立是日復日的過程，把百多呎的狹小之地修築成家，對㓥房戶而言極不容易。這些隱藏在大敘事下的年月勞動、回憶及自我意識，細致刻畫在日常物件中。透過物件追溯㓥房住戶的生活痕跡，我們可深刻理解人與空間、家系、勞動以及政策的緊密牽連。”



是次展覽共有四條聲音演繹的導航路線，包括東少歷險記、美嬌的任務、工廈青年生活指南和社工的下午，邀請參加者配備智能電話，漫游葵湧社區日常，聆聽街坊的生活故事。