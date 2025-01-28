理大與南醫大共建運動醫學中心

圖：理大與南方醫科大學及南方醫科大學深圳醫院達成合作協議，成立“國際運動醫學康復中心”。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，香港理工大學（理大）與南方醫科大學及南方醫科大學深圳醫院（深圳醫院）達成合作協議，成立“國際運動醫學康復中心”。



康復服務兼顧教育醫療科研



“國際運動醫學康復中心”集醫療、教育與科研為一體，為患者提供專業和高效的運動醫學康復及臨床服務，涵蓋運動損傷的預防、診斷、治療和康復訓練等全方位服務。中心將積極探索兩校開辦聯合課程、國際學術交流和臨床實習等合作機會，培養更多具國際視野和專業技能的康復治療人才，並打造國際交流與合作的重要平台。



此外，中心將充分利用南方醫科大學和理大體育科技研究院的科研優勢，在運動科學、智能康復設備和運動監測系統等領域開展深入科研合作，積極推動研究成果的產業化應用，造福社會。



理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授表示，理大康復治療科學系擁有頂尖學者及經驗豐富的臨床導師，是亞洲乃至全球首屈一指的學術機構。是次合作將有效推動國內外先進運動醫學與康復技術的應用，加速粵港澳大灣區醫療產業的發展，有助提升業界競爭力及運動醫學康復治療水平。



理大期待與南方醫科大學及深圳醫院三方攜手合作，將中心建設成為世界一流的“醫、產、學、研”一體化平台，並與國際夥伴建立更緊密合作關係，共同培養專業人才，提供更優質的醫療服務。