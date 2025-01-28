太空油禍害被忽視　少年吸食後失知覺6小時

中評社北京1月28日電／據大公報報導，有機構昨日（27日）公布“太空油毒品”認知問卷調查數據，調查結果顯示，近五成受訪者誤解“太空油毒品”的主要成分；近三成受訪者不知道“太空油毒品”的禍害。中心同時檢視526個跟進個案，發現超一成個案吸食“太空油毒品”，18歲以下青少年比例占超過五成，其中最年輕吸食者僅12歲。



東華三院社會服務科部門高級經理（青少年及家庭服務）鐘燕婷建議，社會要加強教育及宣傳，尤其是在社交平台方面，提高公眾及青少年對“太空油”的認知及辨別技巧。＼大公報記者 陳煒琛



東華三院越峰成長中心在2024年9月至12月期間，透過網上隨機邀請市民及接受中心服務的中學派發問卷，共收集了1621份回應。調查結果顯示，不少受訪者對吸食“太空油”的風險認知不足，27.3%受訪者認為使用“太空油”不會引起任何反應或不知道它對身體有影響，僅有27.3%的受訪者知道其含有麻醉藥成分“依托咪酯”，近五成受訪者誤以為其含有尼古丁。至於吸食主要原因，26%為好奇心、21%為朋輩影響，以及16%為紓緩情緒。



吸食呈年輕化 最小12歲



東華三院服務主任（專門輔導服務）陳潔華表示，目前處理的526宗個案，66人有吸食“太空油毒品”的習慣，其中男性21人，女性45人，占個案總數的12.5%。陳潔華透露，吸食“太空油毒品”的個案在去年內劇增一成，她認為可能是由於“太空油”的藥效“快來快去”，且其以電子煙為載體，隱藏性高，不易被察覺，加之價錢相對較低所致。



中心亦發現，62%的吸食者是從去年開始接觸“太空油”，其中30%的個案已經吸食超過六個月，最長為兩年。在年齡分布方面，有54%的吸食者在18歲以下，最小的吸食者年齡僅12歲，總體趨勢呈年輕化。而在跟進中的“太空油”個案中，衹有兩成個案是主動尋求戒毒服務。



15歲的阿成去年6月在朋輩影響下首次接觸“太空油毒品”。他表示，起初吸食時感覺輕鬆，很興奮，“這種感覺可以維持5至10分鐘。”在最高峰期，他每天都吸食，特別是在聚會或壓力大時。阿成吸食“太空油”三個月後，感到脾氣異常暴躁、記憶力衰退、容易疲倦，甚至試過一次吸食後“完全斷片”，休克暈倒，失去知覺長達六小時被送往醫院急救。