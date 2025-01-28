公路貫穿所有核心區　釋發展潛力

中評社北京1月28日電／據大公報報導，北都公路全長23公里，是貫穿北部都會區內各個發展區的東西走廊，包括四個主要路段，分別為天水圍段、新田段、古洞段和新界北新市鎮段，當中最長和最核心的是7公里長的新田段。北都公路會興建四個大型交匯處，連接新田公路近錦田、牛潭尾發展區、新田科技城和粉嶺公路近白石凹的位置。



路政署主要工程管理處總工程師鐘志仁表示，推展北都公路具三大效益，包括北都公路貫穿所有發展核心，可以大幅改善新發展區的通達性，例如，過往牛潭尾和新田科技城部分位置離現有的九號幹線比較遠，當北都公路落成後，這些位置的通達性得到改善，從而釋放這些發展區的發展潛力。另外，北都公路可以完善香港跨境客貨運的道路連接，市民及旅客可透過更通達的道路網絡，便捷地往返北部都會區內的五個主要陸路口岸，包括沙頭角、香園圍、文錦渡、落馬洲及深圳灣。



鐘志仁說，現時往返新界東北及新界西北之間的交通，主要利用九號幹線的粉嶺公路、新田公路以及元朗公路。北都公路通車後，將可為穿梭北部都會區的市民提供另一道路選擇。在繁忙時段分流近4成往返新界東西的交通流量，紓緩現時九號幹線，包括元朗公路、新田公路和粉嶺公路的交通壓力。現時取道北都公路，由天水圍到新界北新市鎮的距離，會由現時約32公里大幅縮短至23公里，減幅約為3成。