第二名病人經跨境救護車抵港治療

中評社北京1月28日電／據大公報報導，醫院管理局昨日（27日）公布，屯門醫院1月26日下午接收第二名參與“大灣區跨境直通救護車試行計劃”的病人，由跨境直通救護車以點對點方式運送到香港接受治療。



一名病人早前入住香港大學深圳醫院接受治療，醫療團隊經評估病人的臨床情況及與病人和家屬商討後，決定將病人轉回香港繼續接受治療。病人1月26日下午2時從香港大學深圳醫院出發，由跨境直通救護車直接運送到香港，於下午3時前抵屯門醫院。病人現於屯門醫院接受治療，情況穩定。



車程毋須一小時



醫管局發言人表示，屯門醫院接獲通知後，隨即與深圳的醫療團隊溝通，瞭解病人的臨床情況及部署接收病人的安排。病人過境時無需轉換救護車，除了大大減低運送期間的風險，增加病人康復的機會，亦體現大灣區優質醫療衛生合作和發展持續深化，為居於大灣區的港人提供醫療支援。



發言人強調，試行計劃設有機制防止濫用及確保跨境運送安全，派送醫院醫生會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。一般而言，基於病人安全的考慮，試行計劃只會安排有實際臨床需要、情況穩定但未能自行過境的緊急病人使用跨境直通救護車轉院，如病人臨床情況不穩定則未能參與有關計劃。兩地的醫療團隊會共同評估個案、交換資訊及協調，從而決定是否啟動運送機制，亦會確保病人及家屬同意有關安排並知悉運送風險。



在國家多個部委的鼎力支持和指導，以及粵港澳三地政府部門的共同努力下，試行計劃在去年11月30日正式啟動，並於今年1月10日成功從深圳運送首名病人返港接受治療。