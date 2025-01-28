家人陪看大熊貓　九旬婆婆樂開懷

中評社北京1月28日電／據大公報報導，大熊貓憨態可掬的可愛形象，人見人愛，更治癒了不少人的心靈。三位年約百歲的長者上周五（年廿五）由家人陪伴，到海洋公園探望大熊貓“安安”和“可可”，感受新年氣氛。有久未外出的婆婆看著吃竹子的“安安”，露出許久未見的笑容；有年逾90歲的婆婆笑稱回去要將大熊貓公仔放在床頭，並許下新年願望：“新的一年，大家個個都要健康開心，熊貓也要健康！”



人生來到晚晴階段，多數長者只能長期居於安老院舍內，少有機會外出，為了鼓勵晚晴院友積極生活，古洞北福利服務綜合大樓的安老院聚柏園和睿柏園，趁歲晚安排幾位約百歲的婆婆和家人共聚天倫，一起前往海洋公園觀賞大熊貓，感受新年氣氛。



女兒爭取伴母看更多風景



“聽護工講，今天媽媽特意選出一件色彩鮮艶的紫色衫，問她知不知道要去哪裡，也能大聲回答‘海洋公園’，可見她特別期待。”曾小姐說，媽媽郭佩蓮去年底剛過92歲生日，因患有心臟衰竭，現時居於院舍並接受晚期護理，這次是母女倆相隔逾20年再次一起到海洋公園，也是媽媽第一次看真的大熊貓，故十分興奮。



來到海洋公園門口，工作人員向幾位婆婆送上大熊貓公仔，郭婆婆將公仔抱在懷中，主動向鏡頭做出“耶”的勝利手勢。在大熊貓居住的香港賽馬會四川奇珍館，看到大熊貓“安安”慵懶地躺在架子上，專心吃手中的竹子，郭婆婆努力坐直身子，又抬起手向身旁的女兒指一指“安安”，臉上露出笑容，令曾小姐既感慨又感動。



曾小姐已經有些濕了眼眶，她說，沒想到媽媽90多歲、坐輪椅都能再來海洋公園，“她可能反應變慢了，但她知道我是她的女兒，有家人陪她出來，心情一定是不同的，不會覺得自己被拋棄在院舍……希望在媽媽的有生之年我能多陪她出來，還能一起看更多風景。”