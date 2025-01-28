廣西農村投資集團原副總韋德斌被雙開

中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委網站援引廣西壯族自治區紀委監委消息：經廣西壯族自治區黨委批准，廣西壯族自治區紀委監委對廣西農村投資集團有限公司原副總經理韋德斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，韋德斌喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供並偽造證據，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；廉潔底線失守，將應當由本人支付的費用交由他人支付；將公權力異化為謀取私利的工具，肆意插手工程項目，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。



韋德斌嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予韋德斌開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。