北都公路新田段先行　目標2036通車

中評社北京1月28日電／據大公報報導，政府大力推動北部都會區發展，全段23公里、貫通北都多個發展區的北都公路，引入雙創新思維，包括採用創新推展模式，完成全段整體規劃和法定程序後，有序推展不同路段；使用創新建築技術，在建造階段減少對現有交通影響，亦更省時省錢。



路政署表示，新安排下，北都公路勘測研究費用壓減近四成，由11億多減至約7億元，新田段規劃工作由38個月大幅縮減至25個月。北都公路將優先推展新田段，目標是在2036年或以前分階段開通，其他路段在其後三至四年開通。＼大公報記者 易曉彤



連接天水圍至新界北坪輋的北都公路全長23公里，是北都主要幹道。路政署主要工程管理處工程師（運輸規劃）鄺加旻表示，有別以往按局部地區需求逐段規劃，再推出工程的做法，政府以“全盤規劃、分段推展”原則推展北都公路，即一並完成北都公路全長23公里共四個路段的整體規劃，以及其環評和土地刊憲的法定程序和初步設計，當相關路段有需求時，只要獲得撥款，就可開始設計和建造工作，在一至兩年內開展主體工作。



“轉體式”建橋可縮短工期



除採用創新推展模式，北都公路在研究及建造階段亦計劃引入多項創新技術，包括利用航拍無人機進行大規模樹木及交通調查，運用人工智能識別系統分析影片，幫助計算車流；引入“轉體式施工法”或“全跨度橋梁吊裝方法”，建造橫跨現有公路或鐵路的行車天橋，減省交通規劃工作等。



路政署主要工程管理處總工程師鐘志仁表示，北都公路部分路段會在鐵路上方施工，用傳統做法，每天衹有兩小時的施工時間，若採用“轉體式施工法”，可以在附近空地將橋梁做好，再用轉盤將其轉出來，可減少交通規劃的工作和建造時間，縮短整個項目的推展時間表。



北都公路會優先推展新田段，再有序推展其他路段。