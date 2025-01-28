中評社北京1月28日電／網評：中國經濟的向優向好與全球意義

來源：大公網 作者：宇文



2024年中國交出了亮眼的經濟成績單，初步核算，全年國內生產總值1349084億元，比上年增長5.0%，經濟增長達標，2025年中國經濟向好向優。去年9月份中央推出的一攬子增量政策，不僅在中央經濟工作會議得到確認和強化，系統性政策紅利也將在今年穩定輸出和持續釋放。



首先，房地產市場的短板正在補齊，風險正在出清。中央和地方持續的利好政策支持，房地產市場從去年11月開始出現回暖回穩，正從一線城市形成良性傳導。相關政策化解了市場焦慮，出清了系統性風險，也為今年房地產市場回穩打好了基礎。



其次，拉動經濟增長的“三駕馬車”可圈可點。去年出口規模首次突破25萬億元，同比增長7.1%，連續第8年保持增長。投資優化成效顯著，去年全國規模以上工業增加值比上年增長5.8%。這意味著我國從粗放投資到“向新而行”“向綠轉型”投資的轉型升級。而全國社會消費品零售總額比上年增長3.5%，服務零售額增長6.2%，消費結構在優化，服務品質在增強。今年“三駕馬車”的動力會更好更強。



就出口言，雖然特朗普“單邊主義”對華出口帶來負面影響，但中國貿易夥伴已經多元化，中國全球第一大貨物貿易國的地位穩固，出口動力將會企穩向好。



就投資言，精準投資，促進新質生產力發展，實現實體經濟特別是製造業向綠色化、高端化、智能化轉型取得初步成效，也將加速新舊動能轉換，促進高質量發展。



就消費言，國內市場消費升級進程加速，假日經濟拉動的文娛、旅遊、體育、健康、﻿休閑等市場活躍度彰顯，而且通過“擴大自主開放”和全面放寬過境免簽政策，不僅打開中國貿易“雙開門”，而且提升中國貿易軟實力。以往是中國人“游全球全球買”，現在則是外國人“游中國中國買”。這不是簡單的服務貿易提質增效，還將通過外國遊客到中國旅遊，增進世界對華認知和瞭解。諷刺的是，拜登政府對TikTok實行“不賣就禁”，導致萬千美國“TikTok難民”入駐中國小紅書，更增進了兩國民眾的互相理解。