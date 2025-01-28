中評社北京1月28日電／網評：解救被騙港人 特區政府全力以赴

來源：大公網 作者：葉建明



中國傳統節日春節將至，這也是中國人闔家團圓的大日子。特區政府保安局周末傳來好消息。經過保安局專責小組連日來不懈努力、我國駐外使領館傾力支持以及所在國政府的協助，一名被詐騙集團禁錮在緬甸的香港居民獲解救，在保安局精心安排下，將於今日返港與家人團聚。據悉，專責小組一成員以電話向保安局匯報時，難掩心情激動：“幾辛苦都值得！”



東南亞一些地方詐騙犯罪嚴重。各地、包括香港都有民眾被誘騙到東南亞國家，遭詐騙集團禁錮從事非法工作。受害人普遍是誤信招工、帶貨等活動被騙走的。此前特區政府共接獲28起港人被誘騙到東南亞國家遭禁錮從事非法工作的求助個案。經過不段努力，其中18人已獲救。行政長官李家超早前會見媒體時強調，特區政府將全力以赴營救相關人員。



一直以來，特區政府高度重視港人被誘騙到東南亞遭禁錮從事非法工作的個案，早在2022年8月，保安局便成立專責小組協調執法部門跟進，成員包括香港警務處和入境事務處。專責小組為求助人士提供一切可行的協助，以及就案件進行調查工作。



雖然東南亞詐騙集團在幾年前經歷了毀滅性的打擊，但據悉詐騙團夥逃往緬東南部等地繼續猖狂活動。更危險的是，他們如今也利用AI等高科技技術行騙。有媒體分析，今天的詐騙，已經變成了“復合型學科”。詐騙團夥會通過各種渠道，大量獲取目標的個人信息，通過分析收集到的大數據，詐騙團夥能夠準確地描繪出受害人的興趣、消費習慣、經濟狀況、心理需求等，制定出最合適的詐騙策略，令人防不勝防。犯罪團夥為此大量如“賣豬仔”般將受害人誑騙到東南亞，禁錮他們並強迫他們做違法的詐騙活動。受害人甚至包括高學歷者以及律師、企業高管等職業。