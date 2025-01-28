韓國棋院就LG杯規則爭議致歉

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間28日上午，韓國棋院就近期LG杯決賽中出現的提子規則爭議問題致歉。



韓國棋院在對外公開的一份聲明中表示，在近期舉行的第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽第三局中，出現了因違反提子規則和棋手棄權決定優勝的“前所未有”事件。韓國棋院表示，在相關對局中適用韓國圍棋規則，關於提子的規則自2024年11月開始修訂適用，並事前均已通知外國比賽團體。韓國棋院稱，由於新規則適用僅3個月的時間，因此中國棋手對此適應不足。韓國棋院表示，正就妥善處理此次事件同中方進行密切溝通，中韓兩國過去積累的信賴不應因此事件毀於一旦。韓國棋院同時表示，由於現行圍棋比賽規則不存在國際統一標準，因此為了圍棋走向全球應制定統一標準。韓國棋院稱，將盡快同中國棋院以及日本棋院等各方進行充分討論推動制定統一標準。韓國棋院在聲明中表示，向棋迷以及贊助商LG、主辦方《朝鮮日報》和所有因此事件受到傷害的人士表示歉意，稱將努力避免類似事件再次發生。



在1月23日進行的第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽第三局中，中國棋手柯潔九段因提子未及時置於棋盒蓋，在之後的棋局關鍵處、輪到對手卞相壹九段落子時被現場裁判中斷比賽。隨後，柯潔不接受判罰結果，離開了賽場，組委會相關人員宣布卞相壹棄權勝。中國圍棋協會認為裁判中斷時機不當，影響比賽正常進行，棋手受到裁判過度干擾，無法繼續完成比賽。經向賽事主辦方韓國棋院申訴，申請重賽無果，中國圍棋協會不接受本屆LG杯第三局結果。



本次比賽是進入2025年後的首場重要國際賽事，決賽又是中韓之爭，因此備受矚目。柯潔與卞相壹均出生於1997年，但職業生涯軌跡迥異。柯潔在2015年不足18歲時便首奪世界冠軍，隨後更在2020年達成“八冠王”，此次時隔多年闖入決賽，志在衝擊個人第九個世界冠軍。卞相壹儘管也在一流棋手之列，但直至2023年春蘭杯才拿到個人世界大賽首冠。兩人此前交手紀錄柯潔亦占據壓倒性優勢。