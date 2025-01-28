久旱逢甘霖　美國加州南部山火緩解

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，美國加利福尼亞州南部洛杉磯地區飽受乾旱和山火之苦，幾天前終於迎來久違的雨雪天氣。截至27日，三起主要山火均九成以上得到控制。大火後的強降雨易引發泥石流和洪水，不過災區暫未發生這些自然災害。



本輪降水25日開始，持續到27日。包括洛杉磯市在內，大部分地區的降水量達到25毫米。洛杉磯市以北的地方降下大雪，貫穿美國西部的主要南北幹道5號州際公路部分路段26日關閉，27日重新開放。



聖貝納迪諾縣和裡弗賽德縣的山區27日收到冬季風暴預警，降雪量預計將達300毫米。由於道路結冰，一些地方要求車輛上路前安裝防滑鏈。



在洛杉磯縣西部高檔海濱社區馬里布，至少4所學校由於“路況危險”而停課。在相鄰的太平洋－帕利塞德高檔社區附近，一段太平洋海岸公路被積水淹沒，工作人員忙於清理淤泥和垃圾。



這場降水給忙於滅火的消防人員減輕了負擔。截至27日，肆虐洛杉磯縣西部的“帕利塞德”山火94%得到控制，東部山火“伊頓”98%得到控制。上周在洛杉磯市以北燃起的另一起山火“休斯”幾乎全部得到控制。在聖迭戈縣、靠近美國與墨西哥邊界的另一起小型山火也得到緩解。



美國國家氣象局洛杉磯站點氣象專家喬·希拉德說，剛剛燒過的地方特別容易發生泥石流和洪水，因為山火燒焦植被並在土壤表面形成阻礙吸水的“防水層”，使地面無法吸收強降水，植被減少也致使土壤鬆散。



2018年1月，洛杉磯附近的蒙特西托遭遇山火後又遇大雨，引發泥石流，造成數百座住宅受損、23人死亡。



此外，雨水還引發火場有毒物質擴散的憂慮。在山火中燒毀的汽車、電子設備、裝修材料、電池、油漆和家具等產生的有毒物質可能隨著雨水擴散，污染環境。洛杉磯市長卡倫·巴斯已經下令相關部門評估火災後有毒垃圾危害環境的風險。