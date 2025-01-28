港股漲0.14%　收報20225.11點

中評社香港1月28日電／28日是香港股市農曆龍年最後一個交易日。香港恆生指數當日上午收盤漲27.34點，漲幅0.14%，收報20225.11點。主板成交516.63億港元。



新華社報導，國企指數跌0.68點，收報7382.13點，跌幅0.01%。恆生科技指數漲36.29點，收報4723.63點，漲幅0.77%。



藍籌股方面，騰訊控股漲1.42%，收報401.2港元；香港交易所跌0.2%，收報302港元；中國移動跌0.26%，收報75.7港元；匯豐控股漲0.63%，收報79.95港元。



香港本地股方面，長實集團漲0.46%，收報32.45港元；新鴻基地產跌0.36%，收報69.8港元；恆基地產跌1.59%，收報21.6港元。



中資金融股方面，中國銀行跌0.5%，收報4.02港元；建設銀行跌1.4%，收報6.33港元；工商銀行跌0.94%，收報5.29港元；中國平安跌0.91%，收報43.6港元；中國人壽跌1.1%，收報14.38港元。



石油石化股方面，中國石油化工股份跌0.23%，收報4.28港元；中國石油股份跌1.16%，收報5.99港元；中國海洋石油跌1.28%，收報18.44港元。