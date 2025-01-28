兩馬“小三通”迎來春節客流高峰

中評社香港1月28日電／1小時20分鐘的航程、23海里的距離，隨著春節到來，“馬尾—馬祖”航線迎來兩岸同胞返鄉、探親、旅遊的熱潮。



新華社報導，載著130名旅客的“安麒6號”班輪從馬祖抵達福州馬尾瑯岐對台客運碼頭。“新年快樂！歡迎來到福州。”在馬尾瑯岐通關現場，歡迎語、紅燈籠、中國結、“福”字等新年裝飾隨處可見，LED屏滾動著歡慶語，讓馬祖鄉親感受到濃濃的節日氛圍和傳統年味。



“自從去年航線變成每天兩進兩出，我來往福州探親更方便了。早上從台北家里出發，到馬祖中轉，下午就能坐船到福州，還省下數千元的機票，實惠又方便。”台胞陳女士說。還有一些馬祖鄉親則是趁著節前來福州採買年貨，春運期間，往來的班輪上時常看到帶著特色糕點、福州魚丸回馬祖的台胞。



據福州海關所屬馬尾海關介紹，2024年全年，馬尾海關監管服務該航線航班972艘次、出入境旅客2.7萬人次，同比分別增長82.7%和35.2%，客運航線不斷加密班次，實現每日兩進兩出，便利兩岸同胞往來。尤其今年春運以來，旅客流量明顯增長，每天通關的旅客是平時的數倍，這條航線因航程短、方便實惠等優勢，已成為馬祖鄉親春節返鄉的重要通道。



馬尾海關旅檢客副科長方浩成說，為更好服務兩岸同胞往來，春運期間海關還開設節假日高峰返鄉台胞快速通道，為台胞提供福州話等“鄉音”引導，創新實施“一次過檢”模式，保障兩岸同胞春節旅途順暢。