深港兩地2月23日合辦全運會田徑測試賽

中評社香港1月28日電／第十五屆全運會田徑（馬拉松）測試賽將於下月23日舉行。文化體育及旅遊局表示，賽事由深港兩地聯合舉辦，賽道將以深圳灣大橋為紐帶，跨越深港兩地。



香港電台報導，比賽將全程採取閉環管理，為保障賽事正常進行，比賽當日將適當調整深圳灣口岸的通關時間，當局呼籲市民留意稍後公布的車輛和交通安排，妥善安排行程。