【
大
中
小
】 【
打 印
】
深港兩地2月23日合辦全運會田徑測試賽
http://www.CRNTT.com
2025-01-28 17:21:18
中評社香港1月28日電／第十五屆全運會田徑（馬拉松）測試賽將於下月23日舉行。文化體育及旅遊局表示，賽事由深港兩地聯合舉辦，賽道將以深圳灣大橋為紐帶，跨越深港兩地。
香港電台報導，比賽將全程採取閉環管理，為保障賽事正常進行，比賽當日將適當調整深圳灣口岸的通關時間，當局呼籲市民留意稍後公布的車輛和交通安排，妥善安排行程。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
黃炳逢答中評：從量變到質變 把賽事變盛事
(2024-11-30 00:45:59)
李子樹答中評：全運會在港舉辦吸引國際目光
(2024-11-29 00:37:24)
全運會公路測試賽結束 選手：側風海風大
(2024-11-24 15:59:12)
中評現場：全運會香港賽區倒計時一周年典禮
(2024-11-10 00:30:43)
網評：以全運會為契機強化香港體育產業
(2024-10-15 14:01:03)
把握“全運會經濟”
(2024-07-21 18:25:26)
全運會比賽香港場地
(2024-04-12 11:02:03)
粵港澳合辦全運會 香港承辦8項目
(2024-04-12 11:00:58)
“全運會”唱賴競選歌 林為洲要求撤回補助
(2023-10-30 15:50:56)
二〇二五全運會 香港將辦八項體育賽事
(2023-05-04 09:57:29)