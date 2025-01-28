“深尋”震撼　ChatGPT執行長說話了

中評社香港1月28日電／中國人工智慧（AI）新平台“深尋”（DeepSeek）一上架，就成為AI界的熱門話題，也造成美國股市大地震，它不僅看起來能媲美OpenAI、Meta、Anthropic等頂尖企業的產品，而且只花費了560萬美元成本差異極大，週二（28日）OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）發文肯定DeepSeek-R1模型和它的成本效益，但他也強調算力依然很重要。



DeepSeek-R1在數學、程式設計與複雜問題解決等任務中的推理表現，已與OpenAI的o1等領先模型匹敵，甚至在部分指標上超越，模型的開發僅耗時兩個月，而且使用的是輝達（Nvidia）相對較舊的H800 GPU晶片進行訓練，顯得格外高效。



根據《中時新聞網》報導，對於中國AI公司DeepSeek推出的高性價比R1模型，阿特曼於社群媒體X上貼文表示：“DeepSeek-R1確實令人印象深刻，尤其是在成本控制方面。”同時，他們強調將推出更強大的模型，維持技術領先，並歡迎新競爭者的加入：“新的競爭對手讓人振奮！我們將帶來更多更新與發表。”



OpenAI重申，團隊的重點是執行既定研究計劃，並認為計算能力至關重要：“加強計算能力比以往更關鍵，這是實現使命的基礎。”



對於未來，OpenAI樂觀表示，世界將廣泛應用AI技術，並對下一代模型感到驚艷。他們承諾，將持續致力於通用人工智慧（AGI）的開發，並突破現有技術極限：“期待為大家帶來AGI及更多成果。”