DeepSeek來了！中國式大模式引領開源　創新路

中評社北京1月29日電／英偉達、阿斯麥、博通、台積電全線跳水10%，納指100暴跌近4%，春節前，繼“小紅書”後，又一個“不知名的中國公司”震動了美國朝野，美國媒體冠以驚聳的標題《突然爆火，超越ChatGPT！中國“神秘力量”震動美國矽穀》。DeepSeek來了，這個時機“恰恰好”，與美國“星際之門”砸大錢、“實體清單”卡脖子形成鮮明比的是，中國杭州這家民營企業推出的AI大模型，不僅運行成本衹有OpenAI o1的三十分之一，仿佛地下冒出的新芽充滿著開源的新生力量，拱起美國逆全球化碾壓人類科技進步的“巨石”，中國式科技創新模式讓飽受單邊主義衝擊的“地球村”看到了希望！



隨著科技與文明的進步，世界日益形成彼此不能分離的“地球村”。讓人遺憾的是，2018年特朗普上台後掀起的貿易戰，在科技、經濟領域，以極限施壓的手段揮舞關稅大棒“高築牆”，“美國優先”已經蛻變為美國在各個領域必須壟斷稱霸，良性競爭已經淪為毫無理性的實體封殺，人工智能大模型領域只是最新的一例。



本月中旬，美國商務部工業和安全局 （BIS） 修訂《出口管制條例》（EAR），首個中國AI大模型公司智譜被美國列入“實體清單”。短短一周後，美國總統特朗普集合甲骨文、軟銀和OpenAI等巨頭，高調開啟投資高達5000億美元的“星際之門”人工智能計劃。發展中國家的“人工智能大模型已死”，這正是美國意圖推動達到的效果，對於美國之外的AI公司來說——再也無法訓練出萬億規模大模型。



萬萬沒想到，DeepSeek來了。它很弱小，相對於OpenAI這般大象級公司的體量與龐大算力，就是一只不在美國傲慢視野中的中國工蟻。甚至剛剛過去的周末，發生了一件有趣的小事，全球太多的IT人士紛紛湧上DeepSeek－R1，它的服務器，一時崩了。就是這樣的一個小公司，550萬美元的成本，挑戰了OpenAI上億美元的模型，性能比肩，價格卻便宜96.4%；完全開源，技術路徑顛覆美國“堆砌芯片”的老路，特朗普的5000億“星際之門”黯然失色。



正如中國的一句古話，“星星之火，可以燎原”，DeepSeek不是孤例，僅僅中國杭州一地，黑神話悟空、人形機器人……“杭州科技六小龍”火熱出圈，“神秘的東方力量”持續引發歐美驚呼。隨著更多細節的披露，美國矽穀的IT人士率先清醒，DeepSeek摒棄了美國重金囤積GPU的老路，走的是一條算法創新的新路，美國政客處心積慮管制先進AI芯片對華出口的意義喪失了。

