中評鏡頭：春節文化市集勾勒營口幸福年

開場大合照（主辦方供圖） 中評社北京1月31日電（實習記者 許思悅）一張張薄如蟬翼的紅紙上，民間手藝人以精湛的刀工刻畫出各種吉祥圖案；一個個紅燈籠高高掛起，寓意著闔家團圓，幸福康健；孩子們圍成一桌寫春聯、畫年畫，歡聲笑語不絕於耳……近日，遼寧營口市圖書大廈舉辦“幸福營口過大年”2025年春節年俗文化市集活動，慶祝首個“非遺版”春節，傳承弘揚傳統文化，把豐富多彩貼近生活的文化活動帶到百姓身邊。



“現在春節申請非遺了，我們要讓孩子們瞭解到這些文化傳統。”營口市文化旅遊事業發展服務中心負責人表示，此次活動旨在讓廣大市民和少年兒童朋友們懂年俗、知年趣、品年味。



懂年俗：傳統技藝煥發新生機



吉祥輪，又名風車、八卦風輪，起源於周朝，由姜子牙發明用來鎮妖降魔，後在民間廣為流傳，代表喜慶和吉祥。



在春節年俗文化市集的現場，傳統風車手藝人正手把手教孩子們製作吉祥輪。孩子們興致勃勃地挑選著彩紙，小心翼翼地裁剪、粘貼，不一會兒，一個個五彩繽紛的風車便在他們手中轉動起來，仿佛將新年的祝福也一同轉了起來。



此外，現場還設置了巧手剪紙、學做布貼畫製作、學畫年畫、繪臉譜、繪畫製作燈籠、迎春送“福”寫福字等沉浸式年俗文化體驗活動。孩子們在動手實踐中感受著傳統文化的魅力，家長們也紛紛拿起手機記錄下這溫馨的瞬間。