圖為三沙市委巡察組專職組長李廷建給中國漁政310船的船員上廉政教育課。三沙市紀委監委供圖（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京1月29日電／據中國紀委監察報報導，清晨的陽光輕柔地灑向南海浩瀚的海面，伴隨著駐島部隊嘹亮的訓練口號聲，永興島漸漸蘇醒。李廷建也早早起床，洗漱完開始環島跑步，順便查看島上生態環保工作落實情況。



今年59歲的李廷建是三沙市委巡察組專職組長。2008年從海軍航空兵轉業後，懷著“到祖國最需要、最艱苦的地方去”的信念，李廷建來到中共海南省西沙群島、南沙群島、中沙群島工作委員會工作。2012年三沙設市。2018年1月，他入職三沙市紀委，成為一名紀檢監察幹部。



“三沙人的職責是維權、維穩、保護、開發。我們主要聚焦職責使命，強化政治監督，確保黨中央決策部署落實落地。”李廷建告訴記者，“近年來，隨著國家對南海地區的重視和投入不斷加大，一系列重大項目紛紛落地三沙，我們做好監督執紀工作，確保重大項目廉潔高效運行，為三沙建設貢獻自己的力量。”



駐島16年，李廷建也是南海諸島建設的見證者。他向記者細數多年的變化：2007年前，島上的物資運輸主要靠總噸位3000噸以內的船只，每個月至多補給一次物資。“補給船一靠岸，島上軍民都會興奮地跑到岸邊列隊迎接。2015年以後，隨著三沙1號、2號物資保障船陸續投入使用，保障船總噸位已經提升至萬噸。物資保障能力的躍升不僅是三沙發展的有力見證，更是祖國繁榮強大的鮮明例證。”李廷建說。



這幾年，李廷建每年都會留在島上過年。“守島是職責也是使命，還有一年就退休了，我要站好最後一班崗。”李廷建說。



扎根祖國海疆的紀檢監察幹部隊伍中，既有深耕多年的“常青樹”，也有剛剛補充的“新血液”。夏毅走上三沙市西沙區紀委書記的崗位還不滿一年。臨近春節，夏毅忙著在漁民村實地走訪調研，瞭解社情民意。漁民們問：“夏書記今年會在島上嗎？”他笑著點點頭：“咱們除夕見！”



夏毅與三沙的結緣，說起來還有些理想主義色彩。2012年，在廣州一家國企工作的他，乘坐公交車時，偶然聽到了一首歌曲——《西沙，我可愛的家鄉》，於是萌生了“去守祖國南大門”的想法。心動之後，是實實在在的行動。



初來三沙，現實的挑戰遠比夏毅想象中嚴峻得多。三沙市所管轄的海域面積約200萬平方公里，島嶼散落在南海之上，遠離大陸，交通極其不便，物資供應相對困難。“當時島上缺少乾淨的淡水，洗澡只能用水窖存水，流出來都是黃綠色的，摸上去滑膩膩的。”