浙江堅持懲治誣告與澄清正名並舉

浙江省開化縣紀委監委建立常態化查誣、澄清機制，及時為受到不實舉報的黨員幹部澄清正名，並嚴厲打擊誣告陷害，旗幟鮮明為敢於擔當幹部撐腰、向誣告陷害行為亮劍。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在音坑鄉宣講信訪舉報政策。餘青青 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京1月29日電／據中國紀檢監察報報導，誣告陷害不僅讓幹部蒙受不白之冤，也對政治生態、社會風氣造成嚴重不良影響。浙江省紀委監委嚴厲打擊誣告陷害行為，穩妥有序開展澄清正名，持續釋放扶正祛邪、激濁揚清的強烈信號，積極營造廉而有為的創業氛圍和風清氣正的政治生態。



近日，浙江省建德市村（社）幹部澄清發布會在該市梅城鎮召開。會上，建德市紀委監委為6名村（社區）幹部和2個村級組織澄清正名，並現場公布2起誣告陷害典型案例。



黨的二十屆三中全會明確要求，加強誣告行為治理。浙江省各級紀檢監察機關以零容忍態度狠刹誣告陷害歪風邪氣，會同有關部門依法依規嚴肅查處誣告陷害行為，認真做好澄清正名工作，打出預警提醒機制化、查誣澄清常態化、精準問責規範化、回訪教育系統化組合拳，全省敢闖敢幹、善作善成氛圍愈發濃厚。2024年以來，共查處誣告陷害案件305起415人，累計為2802名黨員幹部、259個黨組織澄清正名。



1健全體制機制，推動懲治誣告規範化、程序化、制度化



“因你惡意誣告，對他人造成不良影響，現對你進行批評教育……”日前，舟山市普陀區紀委監委與該區沈家門街道紀工委、屬地公安機關聯動，對1起誣告陷害典型案例進行處置。



此前，沈家門街道紀工委收到實名舉報，反映小幹社區幹部夏某違反中央八項規定精神，違規收受禮品。該街道紀工委迅速成立核查組，通過實地走訪、查閱資料、外圍調查取證等方式，快速查明真相，經區委反腐敗協調小組有關成員單位綜合研判，認定該舉報內容失實並涉嫌誣告陷害。區紀委監委第一時間公開調查結果，對涉事幹部予以澄清正名，努力消除不良影響，並對舉報人誣告行為進行嚴肅處理。



“為從源頭上有效減少誣告陷害行為的發生，我們構建與區公安、法院等單位的信息共享、綜合研判和聯動處置機制，釐清打擊誣告陷害的適用範圍、程序要求。”普陀區紀委監委相關負責同志介紹。



抓實治誣澄清工作，制度建設是關鍵一環。浙江省紀委監委研究制發《浙江省查處誣告陷害行為實施辦法》，明確職責分工，健全信息互通、線索移送、聯動處置工作機制，暢通紀檢監察機關與公檢法等機關銜接協作的工作閉環。同時，對納入誣告陷害查處範疇的行為進行動態調整，將行為人通過網絡等渠道公開散布的行為，以及錯告誤告經紀檢監察機關查證不屬實並反饋提醒後，仍就相同問題持續惡意舉報，造成不良影響的，也納入誣告陷害查處範疇。此外，規定嚴重干擾巡視巡察、審查調查等工作，借反映問題尋釁滋事等6類從重處理情形，以及主動停止誣告陷害行為、積極配合調查等3類從輕處理情形。