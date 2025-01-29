新春走基層　低碳江村煥發新年景

開弦弓村村景。新華社記者 楊磊 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月29日電／據新華社報導，除夕早上6點，蘇州吳江開弦弓村，太陽還沒露頭，73歲的姚夫坤和老伴已經起床準備年夜飯。



近90年前，社會學家費孝通在開弦弓村調研寫出《江村經濟》，讓這裡成為觀察研究“鄉土中國”的樣本，並以“江村”聞名於世。



江村的年夜飯講究硬菜，要有蹄髈、全魚和雞鴨，更少不了太湖蟹、香青菜等本地特產。



香青菜的葉脈紋理清晰、猶如織品，村民俗稱“綉花巾”，只在太湖東南岸種植。如今，村口就有大片香青菜園，不僅傳承著江村的歷史記憶，也為高檔飯店提供名優產品。



蹄髈要燉三四個小時，老姚囑咐老伴要看好火，自己把其他菜收拾好，便匆匆趕往費孝通江村紀念館。那裡八點半開館，全年無休。許多來客都想聽老姚這位“農民教授”講江村變遷的故事。



老姚講述中，江村新變化盡在柴米油鹽間。走進費孝通曾住過的村民周小芳家，廳堂裡紅色的福字、對聯已高高掛起，院子裡裝起了新能源汽車充電樁，周小芳正在廚房裡做紅燒肉。



周小芳家開起村裡第一家民宿，專門接待研學和參訪者。為避免煙熏火燎影響客人，廚房進行了全電改造。原以為電磁爐做飯趕不上煤氣灶，有一次刷視頻學了一招用電飯鍋做紅燒肉，從此屢試不爽。周小芳也徹底告別了柴火和煤氣。



端起周小芳泡制的熏豆茶，徐柏明吹著熱氣吃了幾口，向人們講起村裡產業新事。近年來，全域納入長三角生態綠色一體化發展示範區的吳江，進行了前所未有的鄉鎮企業轉型升級、散亂污企業整治、噴水織機淘汰等行動，政府騰退了村上8家工業企業。徐柏明的田園紡織是村內僅存的兩家企業之一，實現了從家庭作坊、現代車間到智能工廠的轉型。



十年前，徐柏明停在廠門口的外資名牌車，如今早已換成國產新能源車。“更舒適、更智能、更省錢。”徐柏明掰著手指列舉國產新能源車的優點。他剛從河南出差回來，長途開新能源車讓他感覺沒有開油車那麼累。最近，他正打算把廠房屋頂全裝上光伏，一年省下的電費夠買好幾輛新車。