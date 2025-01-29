俄羅斯副外長率團訪問敘利亞

中評社北京1月29日電／新華社援引敘利亞國家通訊社29日報導，俄羅斯外交部副部長波格丹諾夫28日率團訪問敘利亞，同“敘利亞沙姆解放武裝”領導人艾哈邁德·沙拉舉行會談。這是去年12月敘政局劇變後俄羅斯政府代表團首次訪敘。



報導說，雙方討論了尊重敘主權和領土完整、敘過渡階段司法機制等問題。俄方表示支持敘利亞當前發生的積極變化。敘方強調，恢復敘俄關係必須糾正過去的錯誤，尊重敘利亞人民意願。敘方重申致力於以有原則的方式與所有利益攸關方合作，為敘利亞建設一個植根于正義、尊嚴和主權的未來。



另據俄羅斯塔斯社報導，俄方代表團同沙拉及敘利亞過渡政府外長希巴尼等官員舉行了建設性會談，會談持續約3小時。



塔斯社報導說，波格丹諾夫在會談結束後對媒體表示，俄方呼籲通過包容性政治對話解決敘利亞問題，敘所有政治力量和民族宗教團體都要參與這個以“民族團結為基礎”的政治進程，民族團結是維護敘統一和領土完整的保證。俄方堅定支持敘統一、領土完整和主權，願意幫助敘穩定局勢。



關於俄羅斯在敘西部塔爾圖斯的海軍基地，波格丹諾夫說，俄敘雙方正致力於解決塔爾圖斯港管理方面的技術問題，相信能找到雙方都接受的解決方案以確保繼續合作。



去年12月8日，“敘利亞沙姆解放武裝”宣佈“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。敘利亞過渡政府當月10日正式接管權力。阿薩德及其家人在政局劇變後前往俄羅斯。目前，俄羅斯在敘西部塔爾圖斯海軍基地和赫邁米姆空軍基地仍有駐軍。