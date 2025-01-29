拜年啦：祝香港政通人和市民好運常在

陳茂波送上新春祝福。（fb圖片） 中評社北京1月29日電／大公文匯全媒體報導：今日（1月29日）是農曆大年初一，多位政府官員分別在社交網站發表新春賀辭，向市民拜年。



政務司司長陳國基於社交平台上載新春賀辭，他表示，過去一年，香港打穩了實現“由治及興”的堅實基礎。特區政府帶領社會各界積極識變、應變、求變，加強“內聯外通”，主動探索新產業、新發展，增強經濟發展動能，同時致力改善民生，援助幼弱老貧，扶持青年發展。



陳國基續指，蛇在中國文化中，象徵智慧和靈活。新一年，特區政府會繼續抓緊國家發展機遇，開拓經濟發展新動能，同時團結社會各界，敢於求變、勇於創新，創造一個關愛共融的美好家園。



陳國基祝願國家繁榮昌盛，香港政通人和，大家萬事勝意！



財政司司長陳茂波表示，乙巳蛇年、金蛇迎福，新年新氣象，他祝願全港市民龍馬精神、萬事勝意、身體健康、家庭幸福！陳茂波指出，香港在國家的堅實支持下，經濟正穩步向前。在新的一年，特區政府會繼續全力拚經濟、謀發展、惠民生，發揮好“一國兩制”下“內聯外通”的優勢，銳意改革、勇於創新、搶抓機遇，為香港更好的持續發展、為市民更好的生活，全力打拚！蛇年伊始，祝大家好運常來，笑口常開！做生意的朋友人財兩旺、風生水起！



律政司司長林定國於社交平台上載視頻，表示來到乙巳蛇年大年初一，他和太太祝願各位市民身體健康、心想事成、笑口常開、“蛇”來運到、靈“蛇”醒神！祝香港百業興旺、欣欣向榮！祝祖國繁榮昌盛、國泰民安！