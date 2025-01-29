喊完朝野和諧就大罷免　藍：柯建銘打臉賴清德

中評社台北1月29日電／昨天是除夕夜，民進黨“立院”黨團總召柯建銘持續在臉書倡議大罷免，並稱民進黨“國會”過半以後，一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居。國民黨“立委”許宇甄今表示，賴清德小年夜才說要“朝野和諧、社會團結”，柯建銘隨後就打臉賴清德。



中時新聞網報導，許宇甄表示，除夕吃年夜飯，歡樂的團員氣氛，搭配的是美食佳餚跟家人的愛，柯建銘為了政治私利，卻在除夕夜宣傳罷免、散播仇恨，復辟麥卡錫主義，執政黨要這種大黨鞭是“國家”的悲哀，賴清德小年夜才說要“朝野和諧、社會團結”，柯建銘隨後就打臉賴清德，請問賴清德，“你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？”



許宇甄質疑，如果政治可以干預司法，則司法同樣可以干涉政治；如果司法可以為圖一己、一黨之私而對政治要求有所回應，要如讓人民相信司法獨立？要如何讓人民相信公平正義？



許宇甄指出，賴清德最大的問題是個性孤僻、好鬥，用人唯親，小圈子治國；因此讓人懷疑賴清德跟柯建銘是在表演政治雙簧，“一個童乩，一個桌頭”，就是要靠大罷免搶回“國會”主導權，這樣才能讓自己人繼續掌握大把預算，繼續富的流油。



許宇甄呼籲，賴清德別把冷漠誤以為是冷靜，也不要有我無他，拿出“總統”格局和高度，別放任丁春秋胡搞。