大罷免潮　江啟臣：各黨派可多溝通、凝聚共識

中評社台北1月29日電／全台大罷免潮，“立法院副院長”江啟臣今天陪同台中市長盧秀燕前往東區南天宮參拜，被問及罷免潮，江表示，“國會”裡面會有不同意見，但都可溝通、凝聚共識，身為民代目標都一致，讓人民生活更好、“國家”更好。



中時新聞網報導，江啟臣表示，大過年大家開開心心，他們就是出來跟鄉親拜年、祈福，期盼國泰民安、社會和諧、“國家”團結。他相信不管是哪個政黨的領袖，包括賴清德也一樣，都應該抱持相同的想法，社會要繼續向前走，“國家”要進步，“國會”裡面雖然會有不同的意見，但都可以溝通、凝聚共識。



他說，新的一年帶來新的希望、新的作法，大家一起來努力。也請鄉親們放心，無論是台中的民意代表，還是全台各地的民意代表，都會堅持為鄉親服務、為“國家”社會盡力，這是作為民代共同初衷。



江啟臣表示，就算政黨立場有所不同，目標卻一定一致，就是讓人民的生活更好，讓“國家”更加安逸既然目標相同，大家就應該攜手尋找最合適的方法和途徑，相信這樣才能讓“國家”更好、社會更穩定。



針對2026年即將到來的選舉，外界認為盧秀燕陪同參加活動，是在拉抬聲勢，江啟臣表示，盧秀燕是在為台中市努力、為所有市民和市政打拚。盧市長也提到，大家要一起祈求國泰民安、市政順利，這正是他們的共同目標與努力的方向。



至於外界的揣測，他認為想大過年就先把心力放在祝福市民、祝福台中，並且為大家祈福、發紅包，共度一個歡樂的新年。未來不論是市政、“國政”或選舉的討論，都會持續關注、盡心盡力，但在此刻希望把更多的時間和心意，獻給所有鄉親及家人，共享新春的歡喜和幸福。