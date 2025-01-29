日本東京塔除夕夜點亮“中國紅”

1月28日晚，日本東京的地標性建築東京塔點亮“中國紅”，慶祝中國農曆新年。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月29日電／據新華社報導，28日晚，日本東京地標性建築東京塔披上喜慶吉祥的“中國紅”，塔身還亮起“迎春”二字，寄托了對新年的美好祝願與期許。這也是東京塔第七次在除夕夜點亮“中國紅”。



在東京塔點燈儀式上，伴隨著200餘名日中兒童合唱《友誼地久天長》的悠揚歌聲，2025個印有大熊貓與寶可夢圖案的氣球緩緩升空，象徵日中友誼的燈光點亮東京塔。



中國駐日本大使吳江浩在現場致辭時表示，春節是中國最重要的傳統節日，代表著團圓，也蘊含著中華文明和平、和睦、和諧的價值追求。春節源自中國，也屬於世界。不久前，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，為各國交流互鑒架起了一座新的橋梁，給世界人民帶來幸福和歡樂。希望東京塔的“中國紅”照亮一個喜氣洋洋、紅紅火火的中國年，照亮一個行穩致遠的中日關係。



日本公明黨黨首齊藤鐵夫在致辭中說，今年是乙巳蛇年，“巳”象徵著新生和希望，期待日中關係也能煥然一新，以更加堅實的步伐邁向美好未來。日本自民黨幹事長森山裕在致辭中表達了對中國新年的祝福。他表示，日中兩國持續交流對於促進亞洲和平和日中兩國發展至關重要，希望兩國未來進一步加強民間、尤其是青年之間的交流，擴大友誼圈。



日本首相石破茂和前首相福田康夫等發來春節書面賀詞。石破茂在賀詞中向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候，祝福大家蛇年行大運，新的一年幸福安康。