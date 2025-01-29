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在泰國中部感受中國春節魅力
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2025-01-29 18:26:35
1月16日，在泰國曼谷暹羅海洋世界，潛水員在水下表演舞龍。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月29日電／據新華社報導，那空沙旺府位於泰國中部，是泰國南北水陸交通的貿易樞紐和商業中心。過去有不少華人通過水路來到這裡經商定居，中國的很多風俗傳統在這裡世代傳承。
那空沙旺府已連續舉辦傳統春節慶祝活動100餘年，至今保留著隆重而傳統的過年習俗。每到中國春節，這裡會舉行花車遊行、傳統廟會、舞龍舞獅等盛大慶祝活動。
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