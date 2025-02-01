中評特寫：十個勺筷十道菜　十全十美迎新年

福建家庭的年夜飯擺放（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京2月1日電（實習記者 劉璐璐）10個勺子10雙筷，10個碗盤10道菜，十全十美迎新年。在福建，每年的年夜飯之前，都要有這樣一套認真的儀式感。



吃年夜飯之前要先上供祖先，是福建人的風俗習慣。每到除夕，各個家庭都會準備好十杯酒水，搭上勺柄，筷子配對擺在燭台後。成對的燭台插好蠟燭，擺在最前端。十道供品也擺放整齊，寓意著十全十美。這裡上供的供品很有講究，包括肉類（如豬、雞、魚等）、時鮮水果、糖果糕點、酒和茶水等。肉類貢品中，豬肉是必不可少的，通常使用“全豬”的形式，即豬頭、四個蹄子和尾巴。水果中忌用梨子，因為其諧音為“離子”，很多地方都有忌諱。所以，一般由家裡的長輩主持這一過程。擺好了供品碗筷與酒水，蠟燭插香，一切準備就緒。蠟燭點燃之後，按照燒香、敬酒、燒紙錢等步驟，一家人會在樓下點燃紙錢敬酒，迎接並祭拜祖先。隨著時間慢慢推移，蠟燭燃盡，樓下祭拜的儀式也已完成，期待已久的年夜飯就可以開始了。



吃過飯後，燭台收回原位，供上水果和年糖年餅，持續到正月初一十二點。



福建家庭除夕年夜飯的準備，體現了福建人民對傳統節日的熱愛和尊重，以及對新的一年的期待。其實，不止福建，中國各省市都很重視年夜飯。



年夜飯，又稱團圓飯、團年飯、除夕宴等，特指農曆除夕（每年最後一天）晚上家庭成員團聚在一起享用的晚餐。這頓飯對每個中國人來說都至關重要，因為它不僅是對過去一年辛勤付出的慶祝，也是對未來一年美好生活的期盼。在這個特殊的夜晚，他們將與家人團聚在一起，共享美食、共慶佳節，共同迎接新的一年到來。

