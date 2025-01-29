黎巴嫩總理譴責以色列襲擊黎南部

中評社北京1月29日電／黎巴嫩看守總理米卡提28日強烈譴責以色列當晚對黎巴嫩南部城市奈拜提耶發動兩次襲擊。



新華社報導，米卡提當天致電黎以停火監督委員會主席、美國將軍賈斯珀·傑弗斯說，襲擊侵犯了黎巴嫩主權，公然違反停火安排和聯合國安理會第1701號決議的規定。他呼籲停火監督委員會採取堅定立場，保證以色列按照國際法實施停火。



黎巴嫩公共衞生部說，以色列28日晚對奈拜提耶的襲擊已造成24人受傷。此外，以色列對黎南部其他地區連續3天的襲擊已造成25人死亡、160人受傷。



自26日以來，大批黎巴嫩人繞過黎巴嫩軍隊的檢查站和以色列設置的障礙，乘車或步行返回家園，但遭到以軍襲擊。黎巴嫩公共衞生部26日說，以軍針對試圖返回黎巴嫩南部的黎巴嫩人群開火，造成11人死亡、83人受傷。



黎以停火協議于2024年11月27日生效。根據協議，黎巴嫩真主黨及所有黎武裝團體承諾不對以色列發動任何攻擊，以方停止對黎境內的軍事打擊。以軍將在60天內逐步撤出黎巴嫩南部，黎軍隊和國內安全部隊將是被授權在黎南部攜帶武器或部署部隊的實體。美國白宮本月26日宣佈，由美方監督執行的黎以停火協議截止日期從當天延長至2月18日。黎巴嫩看守政府隨後同意停火協議延長至2月18日。