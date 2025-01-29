以色列勒令聯合國近東救濟工程處停運

中評社北京1月29日電／當地時間28日，以色列副外長哈斯克爾表示，以色列將停止與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的合作。以色列常駐聯合國代表達農同天表示，聯合國近東救濟工程處必須在48小時內停止行動，並關閉其位於耶路撒冷的辦事處。



新華社報導，聯合國近東救濟工程處是巴勒斯坦地區的主要援助機構，為加沙地帶和約旦河西岸等地區數百萬巴勒斯坦居民提供教育、醫療和其他基本服務。本輪巴以衝突造成加沙地帶約90%的人口流離失所，其中數十萬人居住在帳篷營地和避難所中，而近東救濟工程處承擔了大部分營地的改建和管理任務。



此前，聯合國秘書長古特雷斯表示，沒有任何聯合國機構可以取代近東救濟工程處的作用。針對這一言論，以色列副外長哈斯克爾28日再次指控近東救濟工程處與加沙地帶武裝團體有關聯，並表示除了近東救濟工程處以外，仍有許多組織可以同以方合作並提供“恰當的”人道主義援助。



同一天，以色列常駐聯合國代表達農表示，以色列將終止與近東救濟工程處的所有合作、溝通和聯繫。達農表示，近東救濟工程處必須在48小時內，也就是到1月30日停止在相關地區的一切行動，並關閉其位於耶路撒冷的辦事處。



此前，以色列不斷指責聯合國近東救濟工程處與加沙地帶武裝派別有關聯，指控其挪用援助物資，其設施被用於軍事目的並有雇員參與對以色列襲擊。以色列於去年批准法律禁止該機構在以色列和巴勒斯坦領土開展業務，隨後以色列要求近東救濟工程處在今年1月30日前停止在耶路撒冷開展業務。



聯合國近東救濟工程處對以方指控予以否認，並表示如果以色列於30日正式關閉其位於東耶路撒冷的總部，數以萬計的巴勒斯坦人將立即受到巨大影響。