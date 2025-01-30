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中評鏡頭：春節足跡裡的非遺傳承
http://www.CRNTT.com
2025-01-30 00:36:57
2024年12月4日，在巴拉圭亞鬆森拍攝的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會評審現場，中國代表團慶祝春節申遺成功。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月30日電(實習記者 劉一瑋)2024年12月4日，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”通過評審，正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。這一喜訊迅速傳遍神州大地，激發了全國各地博物館的積極響應。從南國到北疆，各地紛紛以豐富多彩的非遺展覽，迎接申遺成功後的首個春節。
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