中評鏡頭：漳州古城　啜品歲月沉香

遊客游覽古城（中評社 吳欣妍攝） 中評社北京2月4日電（實習生 吳欣妍）九龍江西溪北岸，坐落著一個小眾寶藏旅遊地——漳州古城。這裡仍保留著唐宋以來的“枕三台而襟兩河”自然風貌與“以河為城、以橋為門”築城形制，九街十三巷的紅磚古厝、騎樓式建築鐫刻著歲月的痕跡，低語著閩南的千年古韵。



步入古城，仿佛穿越時空隧道，回到了古色古香、文化昌盛的年代。香港路北段，“尚書探花”和“三世宰貳”兩座明代石牌坊巍然屹立，它們不僅是古城的標誌性建築，更是漳州先人為後世子孫樹立的精神燈塔，昭示著“學而優則仕”的崇高理想，激勵著後人勤勉向學，以期青史留名、百世流芳。



修文路前段東、西端，分別立著“德配天地”“道冠古今”兩座古牌坊。側邊漳州文廟里，元延石碑、明洪武碑和正德碑、康有為撰寫的《重修漳州學宮記》等大量宋、明、清遺跡保存完好，承載著漳州城的輝煌文脈。



澎湖路6號，漳州木偶藝術表演館、展示館靜靜伫立，“源於晉，興於明”的漳州布袋木偶戲與觀眾親密互動，演繹著古老而又靈動的傳奇。此外，古城內還蘊藏著木版年畫、八寶印泥等六項國家級非遺，它們如同一顆顆璀璨明珠，鑲嵌在古城的大街小巷，也成為備受遊客喜愛的閩南文化伴手禮。



歲月悠悠，萬象更新；古城雖老，但故事常新。一起跟隨鏡頭，用眸光漫步古城，也許在某一霎那，你也能與這裡的溫柔古韵，達成超越言語的默契與共鳴。

