鄧炳強到訪車公廟　探班當值警員

保安局局長鄧炳強到訪沙田車公廟（圖源：文匯網） 中評社北京1月30日電／據文匯網報導，今日來到大年初二，保安局局長鄧炳強繼續到不同地方探班，為值班的紀律部隊同事打氣。今早約10時許到車公廟巡視，並入廟轉風車，其間與多名市民及遊客握手和閑談。



在離開車公廟時在廟外市場一檔口購買飾物及風車，共花費100元。



