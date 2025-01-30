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鄧炳強到訪車公廟　探班當值警員
http://www.CRNTT.com   2025-01-30 16:53:25


保安局局長鄧炳強到訪沙田車公廟（圖源：文匯網）
　　中評社北京1月30日電／據文匯網報導，今日來到大年初二，保安局局長鄧炳強繼續到不同地方探班，為值班的紀律部隊同事打氣。今早約10時許到車公廟巡視，並入廟轉風車，其間與多名市民及遊客握手和閑談。

　　在離開車公廟時在廟外市場一檔口購買飾物及風車，共花費100元。


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