美國兩機相撞墜河事故已致18人死亡

1月29日，在美國華盛頓里根國家機場附近，應急車輛在客機墜河事故現場待命。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月30日電／據新華社報導，美國哥倫比亞廣播公司29日援引警方官員的話報導說，當天美國一架客機與一架軍用直升機在首都華盛頓相撞墜河後，已打撈出18具遇難者遺體。



據美國媒體報導，客機上載有64人。目前尚未發現事故中有生還者。