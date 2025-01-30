深水埗元州街唐樓清晨起火　5位住客送院

中評社北京1月30日電／據文匯網報導，深水埗有住宅發生火警，今早約6時許，警方接獲多人報案，指元州街56號唐樓6樓一單位起火冒出濃煙，消防接報趕抵現場開喉救火，並架起雲梯拯救住客，期間疏散21男8女到安全地方，2女3男吸入濃煙不適需要送院。



大廈5名住客包括2女3男，吸入濃煙不適，全部清醒由救護車送院治理。火警至早上7時09分被救熄，消防及警方正調查起火原因。受事件影響，現場一段元州街往美孚方向行車線一度需要全線封閉。





